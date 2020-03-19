Глава минздрава Нидерландов упал в обморок в ходе обсуждения COVID-19

19 марта 2020     15
Глава минздрава Нидерландов упал в обморок в ходе обсуждения COVID-19

Министр здравоохранения Нидерландов Бруно Брюинс упал в обморок в парламенте во время обсуждения ситуации с коронавирусом, пишет 18 марта «Страна.ua».

Видео инцидента появилось на YouTube.

На кадрах видно, как стоящий у трибуны министр начинает пошатываться, затем падает. Ему на помощь кинулись коллеги. Они помогли Брюинсу подняться и дали воды.

При этом министр отказался садиться в предложенное ему кресло и через несколько минут продолжил выступление.

Чем вызвано внезапное ухудшение самочувствия Брюинса, неизвестно.

Вспышка заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-COV-2, произошла в конце декабря в Ухане. В настоящее время заболевание распространилось в 150 странах мира и полностью охватило Европу. К 18 марта в Нидерландах число заболевших превысило 2 тыс., 58 скончались.

Всего в мире заразились более 190 тыс. человек, скончались около 8 тыс.

16 марта сообщалось, что министр окружающей среды Польши заразился коронавирусом.

Источник: Газета Известия

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