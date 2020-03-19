Глава минздрава Нидерландов упал в обморок в ходе обсуждения COVID-19

Министр здравоохранения Нидерландов Бруно Брюинс упал в обморок в парламенте во время обсуждения ситуации с коронавирусом, пишет 18 марта «Страна.ua».
Видео инцидента появилось на YouTube.
На кадрах видно, как стоящий у трибуны министр начинает пошатываться, затем падает. Ему на помощь кинулись коллеги. Они помогли Брюинсу подняться и дали воды.
При этом министр отказался садиться в предложенное ему кресло и через несколько минут продолжил выступление.
Чем вызвано внезапное ухудшение самочувствия Брюинса, неизвестно.
Вспышка заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-COV-2, произошла в конце декабря в Ухане. В настоящее время заболевание распространилось в 150 странах мира и полностью охватило Европу. К 18 марта в Нидерландах число заболевших превысило 2 тыс., 58 скончались.
Всего в мире заразились более 190 тыс. человек, скончались около 8 тыс.
16 марта сообщалось, что министр окружающей среды Польши заразился коронавирусом.
Источник: Газета Известия