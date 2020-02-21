Глава Минздрава Украины передумала жить с эвакуированными из Уханя

21 февраля 2020     19
Глава Минздрава Украины передумала жить с эвакуированными из Уханя

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая передумала жить в карантине с эвакуированными из охваченного смертельным коронавирусом китайского Уханя украинцами. Об этом сообщает УНИАН.

Начальник медцентра Александр Блинов заявил, что Скалецкая покинула Новые Санжары, однако планирует вернуться. О времени возвращения министра он предложил «спросить у нее».

Блинов уточнил, что несмотря на карантинный режим, министр может покинуть территорию санатория когда захочет, потому что она пока не общалась с эвакуированными.

Ранее Скалецкая написала у себя в Facebook, что проведет с эвакуированными все 14 дней карантина «в одном помещении, в тех же условиях», чтобы успокоить их.

Самолет с 45 украинцами и несколькими иностранцами приземлился 20 февраля в Харькове. Жители города Новые Санжары в Полтавской области, выступающие против размещения в населенном пункте сограждан, заблокировали трассу, вступив в столкновения с полицией.

Ранее сообщалось, что жителей Тернопольской области встревожила информация о том, что в «Медоборах» собираются разместить прибывших из китайского Уханя. Селяне начали строить баррикады и организовали блокпосты на дорогах. И местные власти, и руководство санатория выступили против приезда эвакуированных. Аналогичная ситуация сложилась во Львовской области, где люди забаррикадировали автомобильными шинами въезд в больницу города Винники.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Вести Севастополь 21.02.2020
Вести Севастополь 21.02.2020. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска: – На маршрут с техническими неисправностями. Какие санкции ждут водителей рейсовых автобусов, у которых нашли нарушения? – …


В Балаклаве будет временно снижена подача тепла
В Балаклаве будет временно снижена подача тепла

25 февраля «Севтеплоэнерго» планирует проводить ремонтные работы на тепловых сетях в Балаклаве. ГУПС «Севтеплоэнерго» уведомляет о ремонтных работах на тепловых …


Рельсовый автобус свяжет Симферополь и Керчь
Рельсовый автобус свяжет Симферополь и Керчь

Сегодня глава Минтранса Республики Крым Сергей Карпов и генеральный директор “Крымской железной дороги” Алексей Гладилин проверили, в каком состоянии находятся …


Глава Минздрава Украины передумала жить с эвакуированными из Уханя
Глава Минздрава Украины передумала жить с эвакуированными из Уханя

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая передумала жить в карантине с эвакуированными из охваченного смертельным коронавирусом китайского Уханя украинцами. Об этом …


В бунтовавшем из-за коронавируса украинском поселке детей не пустили в школу
В бунтовавшем из-за коронавируса украинском поселке детей не пустили в школу

Жители поселка Новые Санжары в Полтавской области Украины, бунтовавшие из-за приезда эвакуированных сограждан из охваченного коронавирусом Китая, не пустили детей …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты