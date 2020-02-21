Глава Минздрава Украины передумала жить с эвакуированными из Уханя

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая передумала жить в карантине с эвакуированными из охваченного смертельным коронавирусом китайского Уханя украинцами. Об этом сообщает УНИАН.

Начальник медцентра Александр Блинов заявил, что Скалецкая покинула Новые Санжары, однако планирует вернуться. О времени возвращения министра он предложил «спросить у нее».

Блинов уточнил, что несмотря на карантинный режим, министр может покинуть территорию санатория когда захочет, потому что она пока не общалась с эвакуированными.

Ранее Скалецкая написала у себя в Facebook, что проведет с эвакуированными все 14 дней карантина «в одном помещении, в тех же условиях», чтобы успокоить их.

Самолет с 45 украинцами и несколькими иностранцами приземлился 20 февраля в Харькове. Жители города Новые Санжары в Полтавской области, выступающие против размещения в населенном пункте сограждан, заблокировали трассу, вступив в столкновения с полицией.

Ранее сообщалось, что жителей Тернопольской области встревожила информация о том, что в «Медоборах» собираются разместить прибывших из китайского Уханя. Селяне начали строить баррикады и организовали блокпосты на дорогах. И местные власти, и руководство санатория выступили против приезда эвакуированных. Аналогичная ситуация сложилась во Львовской области, где люди забаррикадировали автомобильными шинами въезд в больницу города Винники.

Источник: Лента.Ру