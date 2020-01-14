Глава Минюста США назвал убийство Сулеймани легитимным

Приказ президента США Дональда Трампа о проведении операции, в результате которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани, легитимный с юридической точки зрения. Об этом заявил министр юстиции, генеральный прокурор США Уильям Барр.

По его словам, администрация Трампа проконсультировалась с минюстом перед началом операции.

«Сулеймани определенно являлся легитимной военной целью. Это был легитимный акт самообороны», — цитирует Барра ТАСС.

Он добавил, что у президента США были полномочия отдать приказ об убийстве генерала.

Ранее 13 января председатель Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Тегеран намерен подать в международные суды иски против президента Трампа за убийство Сулеймани.

Сулеймани был убит в Ираке 2 января при налете американской авиации на аэропорт Багдада. Генерал командовал спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Аль-Кудс», которое отвечает за организацию операций иранских вооруженных сил за рубежом. В 2019 года США признали КСИР террористической организацией.

В Пентагоне заявили, что атака была санкционирована президентом США Дональдом Трампом, «чтобы защитить персонал США за рубежом».

Источник: Газета Известия