Глава Нью-Йорка назвал вероятную переезда Трампа во Флориду

2 ноября 2019     4
Глава Нью-Йорка назвал вероятную переезда Трампа во Флориду

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо убежден, что налоговые вопросы побудили американского президента Дональда Трампа сменить место жительства на Флориду. Об этом он рассказал в эфире телеканала CNN.

«Я предполагаю, что личные юристы сказали ему, что в случае, если он перестанет быть жителем Нью-Йорка, это поможет ему избежать необходимости раскрытия [данных о] налогах окружному прокурору Нью-Йорка», — указал губернатор штата.

Куомо назвал это «юридической тактикой», однако заметил, что смена места налоговой регистрации не освободит Трампа от ответственности за операции, которые относятся к налоговым отчислениям на территории штата Нью-Йорк.

Сам Трамп 31 октября объяснил смену места жительства с Нью-Йорка на Флориду плохим отношением к нему политиков штата.

В мае демократы в штате Нью-Йорк приняли законопроект, позволяющий конгрессу США запросить налоговую декларацию президента страны. В июле Трамп подал иск в суд с требованием запретить предоставление своей налоговой декларации конгрессу.

Источник: Газета Известия

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