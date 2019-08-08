Глава областной милиции в Киргизии перенес трепанацию черепа и впал в кому

8 августа 2019     7
Глава областной милиции в Киргизии перенес трепанацию черепа и впал в кому

Начальник Главного управления внутренних дел Чуйской области Киргизии Самат Курманкулов впал в кому после штурма резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики, передает РИА Новости.

В ведомстве заявили, что состояние Курманкулова остается крайне тяжелым, в настоящий момент он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

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21:11 — 7 августа

У начальника регионального главка МВД диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушиб головного мозга тяжелой степени. В больнице ему провели трепанацию черепа, после чего он впал в кому.

Ранее Госкомитет Нацбезопасности Киргизии обвинил сторонников бывшего киргизского лидера в убийстве спецназовца из снайперской винтовки. В ведомстве заверили, что бойцы спецназа применяли только резиновые пули, а со стороны дома отстреливались огнестрельным оружием.

7 августа сообщалось о начале второй попытки штурма резиденции в селе Кой-Таш. Пострадали 42 человека, еще один боец спецназа скончался в результате полученных травм.

Атамбаев возглавлял Киргизию в 2011-2017 годах. Против него ведется парламентское расследование, результаты которого будут переданы в прокуратуру. В отношении бывшего президента могут возбудить уголовное дело о коррупции, сокрытии доходов и выдаче наградного оружия членам бандитских группировок.

Источник: Лента.Ру

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