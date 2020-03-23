Глава оргкомитета Олимпиады-2020 заверил в проведении Игр

23 марта 2020     6
Глава оргкомитета Олимпиады-2020 заверил в проведении Игр

Олимпийские игры, которые в 2020 году должен принять Токио, будут проведены, возможность их отмены не рассматривается. Об этом заявил глава оргкомитета Олимпиады-2020 Ёсиро Мори на пресс-конференции 23 марта.

«Отмена Игр не обсуждается, это невозможно», — приводит его слова ТАСС.

По его словам, накануне у него состоялся телефонный разговор с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом — тот попросил у него совета из-за ситуации вокруг Олимпиады и пандемии коронавируса.

Детали разговора Мори сообщать не стал, однако отметил, что судьба Игр обсуждается, возможность их переноса рассматривается в качестве одного из вариантов — «мы не настолько безрассудны, чтобы следовать изначальному плану» на фоне сложившейся ситуации с COVID-19 в мире, добавил он.

Накануне от участия в Олимпиаде отказалась Канада из-за пандемии коронавируса и призвала перенести проведение Игр на следующий год. Аналогичное решение приняла и Австралия, отметив, что спортсмены тренируются по всему миру и собрать их в команду возможности нет.

Перенос соревнований также допустил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, добавив, что для организаторов главное — позаботиться о здоровье спортсменов и зрителей, пишет «Газета.ру».

Летние Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа. Ожидается, что окончательное решение об их проведении будет принято в течение четырех недель.

В начале месяца аналитики подсчитали убытки Японии в случае отмены Игр. Они могут составить порядка $74 млрд.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным ВОЗ на 23 марта, всего в мире подтверждено свыше 294 тыс. случаев заболевания, скончались 12 944 человека.

Источник: Газета Известия

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