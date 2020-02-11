Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал заявление об отставке. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пять источников.
Источник: Лента.Ру
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал заявление об отставке. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пять источников.
Источник: Лента.Ру
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Пункты обогрева в Севастополе посетили более 100 человек
Временные пункты обогрева в городе развернули 7 февраля в связи понижением температуры воздуха. Палатки, оборудованные тепловыми пушками, за это время …
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Глава офиса президента Украины написал заявление об отставке
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал заявление об отставке. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пять источников. …
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В Севастополе инспекторы ГИБДД проверяют уровень подготовки водителей общественного транспорта
Госавтоинспекция выступила с инициативой о проведении тотального экзамена по ПДД для сотрудников автотранспортных предприятий в связи с увеличением число аварий …
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В Ульяновске утром 11 февраля состоится мероприятие, посвященное дважды Герою СССР генерал-майора авиации Ивана Семёновича Полбина. В этот день исполнится …