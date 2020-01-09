Глава Пентагона рассказал подробности иранского нападения на базы США

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Иран запустил 16 баллистических ракет как минимум с трех позиций по американским базам, 12 из них достигли цели, сообщает в четверг, 9 января, «РИА Новости» со ссылкой на Reuters.

Уточняется, что 11 ракет поразили авиабазу Айн аль-Асад, еще одна — базу в Эрбиле. В результате атаки также были повреждены вертолет, палатки и парковочные площадки.

Вооруженные силы США продолжают сохранять боевую готовность в Ираке, подчеркнул американский министр обороны.

В ночь на 8 января Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал американские военные базы в Ираке. Как отметил государственный иранский телеканал Press TV, нападение стало местью за смерть главы иранского спецподразделения «Аль-Кудс», генерала Касема Сулеймани, который был убит в ходе операции ВВС США в Багдаде 3 января.

В тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что в результате обстрела никто из американских военных не погиб, а базам нанесен незначительный урон. Он заверил, что Вашингтон не намерен отвечать военной силой на удар, однако экономические санкции последуют.

Тем не менее ожидается, что 9 января палата представителей конгресса США проголосует по вопросу ограничения полномочий Трампа в отношении Ирана.

Источник: Газета Известия