Глава профсоюза бортпроводников из 13 человек объявила голодовку

23 сентября 2019     13
Глава профсоюза бортпроводников из 13 человек объявила голодовку

Шереметьевский профсоюз летного состава (ШПЛС) открестился от заявлений главы Шереметьевского профсоюза бортпроводников (ШПБ) Илоны Борисовой. Информация об этом размещена на официальном сайте ШПЛС.

«Шереметьевский профсоюз летного состава не имеет никакого отношения к заявлению Шереметьевского профсоюза бортпроводников, которое будет сделано 23.09.2019 года. Данная инициатива бортпроводников никоим образом не согласовывалась с руководством ШПЛС, информацией о конкретных проблемах бортпроводников мы не владеем и сами с заявлениями на данный счет не выступаем. Также ШПЛС не давал согласия на указания своего адреса и телефона для СМИ в качестве контактных данных», — говорится в сообщении профсоюзной организации.

Ранее, 23 сентября, в социальных сетях появилась информация о том, руководитель Шереметьевского профсоюза бортпроводников Илона Борисова объявила голодовку. Стюардесса решила отказаться от пищи до тех пор, пока «Аэрофлот» не удовлетворит требования бортпроводников.

По данным «Аэрофлота», в авиакомпании работает более 8,5 тысяч бортпроводников. При этом ШПБ — самая малочисленная из всех действующих профсоюзных организаций и насчитывает всего 13 человек. Как утверждает источник близкий к «Аэрофлоту», «11 из них — бортпроводники, среди которых больше половины не являются действующими». Таким образом, сегодняшнее заявление, с учетом количества членов профсоюза ШПБ, звучит особенно нелепо, если подсчитать процент от общего числа бортпроводников авиакомпании.

Ранее «Аэрофлот» уже озвучивал свою позицию относительно так называемой «забастовки». «Информация, распространенная в соцсетях, абсолютно не соответствует действительности. Количество открытых больничных листов в авиакомпании не превышает норму и соответствует среднегодовым показателям. Увеличения количества взятых больничных листов не наблюдается. При этом в последние дни количество закрытых больничных листов превышает число открытых. Все рейсы авиакомпании выполняются по расписанию и полностью укомплектованы кабинными экипажами», — отмечают в авиаперевозчике.

Источник: Лента.Ру

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