Глава Росприроднадзора назвала экологические «горячие точки» России

23 декабря 2019     13
Глава Росприроднадзора назвала экологические «горячие точки» России

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала об экологических проблемах регионов России в 2019 году. По ее словам, «в разных регионах есть свои специфические проблемы». Например, «исчезающие редкие виды древесины — это колоссальная беда Дальнего Востока».

«Нефтешламы, буровые шламы — проблема регионов активной нефтедобычи, например ХМАО, ЯНАО. Проблемы с разработкой месторождений угля и стивидорными компаниями также есть на Дальнем Востоке, в морских акваториях», — сказала Радионова.

Чиновница подчеркнула, что «сложнее всего ситуация, конечно, в Находке», где «жители не могут открыть форточки из-за угольной пыли».

«Лежит черный снег. Все поменяли окна на пластиковые, между домами поставили станции мониторинга. Такой системы, как в Находке, больше нет нигде. Помимо того, что угольная пыль взрывоопасна, ее взвеси пагубно сказываются на здоровье. На следующий год Росприроднадзор запланировал серьезные мероприятия в Находке», — отметила Радионова.

Также она сообщила, что на рекультивацию территории завода «Усольехимпром» в Иркутской области «будут потрачены миллиарды рублей».

«Ожидается, что в следующем году выделят финансы на демеркуризацию ртутного цеха. А дальше работы по каждому объекту будут зависеть от скорости принятия решений властями Иркутской области», — добавила глава Росприроднадзора.

Подробнее — в материале «Известий»:

«Где-то ртуть можно пнуть ногой — и она покатится»

Источник: Газета Известия

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