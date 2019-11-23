Глава российской легкой атлетики ушел в отставку

23 ноября 2019     12
Глава российской легкой атлетики ушел в отставку

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин подал заявление об уходе в отставку. Об этом сообщает РИА Новости.

Шляхтин заявил, что президиум организации выбирает вице-президента, который будет исполняющим обязанности руководителя. «Все остальные вопросы будут рассматриваться в рабочей группе Олимпийского комитета России и в Минспорте», — отметил он.

21 ноября Шляхтин был временно отстранен по решению независимой организации Athletics Integrity Unit (AIU). Он был наказан за вмешательство в расследование дела прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Лысенко был отстранен по решению Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на два года, начиная с 3 августа 2018-го. Он был недоступен в ходе трех внесоревновательных допинг-тестирований в течение 12 месяцев, за что был наказан. О том, что предоставленные им доказательства невиновности могут быть сфальсифицированы, сообщалось в мае.

В 2015 году Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приостановила деятельность ВФЛА из-за систематических нарушений россиянами антидопинговых правил. В настоящее время российские спортсмены могут выступать на международных соревнованиях только после получения индивидуальных разрешений и в нейтральном статусе. IAAF создала рабочую группу по восстановлению статуса ВФЛА.

Источник: Лента.Ру

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