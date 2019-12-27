Глава совета генералов Казахстана погиб при крушении самолета в Алма-Ате

27 декабря 2019     5
Глава совета генералов Казахстана погиб при крушении самолета в Алма-Ате

Председатель президиума Совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров погиб при крушении пассажирского самолета в аэропорту Алма-Аты. Об этом сообщает Tengrinews со ссылкой на члена общественного объединения Махмут Телегусов.

Кайдаров — генерал-майор юстиции, заслуженный работник МВД СССР. Согласно информации на сайте организации, он также является действительным членом-корреспондентом Российской Академии естественных наук. Возглавлял Совет генералов с 2001 года.

По данным «Sputnik Казахстан» на 07:25 мск, число погибших выросло до 14 человек. С места происшествия эвакуировали более 30 человек в различные медучреждения города, из них около 20 находятся в крайне тяжелом состоянии.

Самолет авиакомпании Bek Air потерпел крушение сразу после вылета из аэропорта Алма-Аты в пятницу, 27 декабря. На его борту находилось 95 пассажиров и пять членов экипажа. Лайнер потерял высоту и упал в частном секторе, врезавшись в двухэтажный дом. Возгорания не произошло. На месте идет спасательная операция.

Полеты лайнеров подобного типа временно приостановлены по всему Казахстану до выяснения причин катастрофы.

Совет генералов Казахстана — общественное объединение при президенте республики, куда входят отставные представители высших воинских чинов из министерства обороны, комитета нацбезопасности и других оборонных и правоохранительных ведомств. Занимается помощью министерствам и ведомствам в обеспечении правопорядка и проведении реформ, проводит патриотическое воспитание молодежи.

Источник: Лента.Ру

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