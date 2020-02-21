Глава Союза биатлонистов России объявил состав женской сборной на ЧМ

21 февраля 2020     13
Глава Союза биатлонистов России объявил состав женской сборной на ЧМ

Состав женской сборной эстафеты в рамках Чемпионата мира по биатлону 2020 был утвержден президентом Союза биатлонистов России (СБР) Владимиром Драчевым. Гонка состоится в итальянском Антхольце в субботу, 22 февраля.

Драчев в эфире телеканала «Матч ТВ» заявил о том, что в женской эстафете с поэтапной расстановкой примут участие Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Светлана Миронова и Лариса Куклина. Президент СБР назвал такое расположение биатлонисток экспериментальным.

Ранее Драчев озвучил мужской состав эстафеты на 22 февраля. В команду вошли Матвей Елисеев, Александр Логинов, Карим Халили и Никита Поршнев. Их расстановка по этапам будет определяться позднее.

15 февраля биатлонист Александр Логинов занял первое место в спринте на 10 км на Чемпионате мира в Антхольце. По его мнению, причиной успеха стала его чистая стрельба.

Источник: Газета Известия

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