Глава Ямала присоединился к уборке островов в Арктике

7 августа 2019     11
Глава Ямала присоединился к уборке островов в Арктике

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов посетил остров Вилькицкого и принял участие в очистке его территории от мусора, сообщает пресс-служба главы региона.

«Волонтеры третий год проводят здесь экологическую уборку. Мы видим, что многое сделано. У нас есть опыт, полученный на острове Белом, когда нам удалось собрать свыше тысячи тонн металлолома. Здесь, к сожалению, задач не меньше. Убираться предстоит еще много», — сказал Артюхов. Он выразил надежду, что у концу 2021 года остров будет очищен.

Работы по уборке острова начались в середине июля, в них участвуют 30 волонтеров из различных городов России, а также из Молдовы, Казахстана и Израиля. Они собирают металлолом и разбирают постройки, брошенные здесь со времен СССР. За это время убрано 60 гектаров территории, собрано около 500 двухсотлитровых бочек и более 200 тонн металлического мусора, разобрано 20 обветшалых зданий и сооружений.

«Для нас это колоссальный прорыв. В прошлом и позапрошлом годах мы убирали по 30 тонн металла, в этом удалось собрать более 200 тонн. По сравнению с прошлыми экспедициями почти в два раза увеличилось количество участников», — сказал директор Российского центра освоения Арктики Андрей Умников.

В ЯНАО скопилось не менее 12,5 тысяч тонн мусора, большая часть которого осталась после первой волны интенсивного освоения Ямала в 1960-1970-е годах. Очистка региона идет уже более пяти лет. К концу 2017 года было вывезено свыше 2,5 тысяч тонн отходов.

Источник: Лента.Ру

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