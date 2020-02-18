Глава Amazon пожертвует $10 млрд на борьбу с изменением климата

Глава американской корпорации Amazon, миллиардер и богатейший человек мира Джефф Безос объявил об открытии «Фонда Земли» (Bezos Earth Fund) для борьбы с климатическими изменениями. Об этом предприниматель сообщил на своей официальной странице Instagram.

Безос заявил, что инвестирует $10 млрд в виде стартового капитала и начнет выдавать гранты для экологических активистов уже летом 2020 года. Организация будет заниматься финансирования проектов неправительственных организаций и ученых, которые занимаются активной борьбой с последствиями изменения климата.

«Земля — это единственное, что всех нас объединяет, давайте же защищать ее вместе!» — приводит слова из поста миллиардера издание «Газета.ру».

По последним данным, состояние Джеффа Безоса оценивается в $130 млрд.

15 января корпорация Amazon сообщила, что инвестирует $1 млрд на развитие малого и среднего бизнеса в Индии на рынке онлайн-торговли.

Источник: Газета Известия