Глава Boeing ушел в отставку

Глава Boeing Деннис Меленберг ушел в отставку, сообщается в понедельник, 23 декабря, на сайте компании. Временным исполняющим обязанности назначен Грег Смит.

«Совет директоров решил, что смена руководства необходима для восстановления уверенности в том, что компания движется вперед», — говорится в сообщении.

С 13 января следующего года пост главы компании займет Дэйв Калхун, передает RT. По его словам, он твердо верит в будущее Boeing и 737 MAX.

17 декабря Boeing сообщила о планах с января 2020 года приостановить производство самолетов 737 MAX. Решение было принято в связи с переносом сертификации самолета на следующий год. В компании добавили, что снижение объемов позволяет сосредоточиться на доставке имеющихся самолетов.

Новейший авиалайнер Boeing 737 MAX 8 индонезийского лоукостера Lion Air потерпел крушение 29 октября 2018 года во время вылета из Джакарты. Через 13 минут самолет упал в море у Западной Явы. Погибли 189 человек.

В марте 2019 года аналогичный инцидент произошел в Эфиопии. Самолет 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines упал через несколько минут после вылета. Жертвами катастрофы стали 157 человек, в том числе трое россиян.

После обеих катастроф специалисты заговорили о проблемах с бортовыми системами новых самолетов Boeing. Опубликованные в апреле последние слова пилотов разбившегося в Эфиопии самолета подтвердили подозрения. В марте того же года выполнение рейсов на самолетах Boeing 737 МАХ приостановили по всему миру после двух произошедших авиакатастроф, сообщает телеканал «360».

Источник: Газета Известия