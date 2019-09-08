Глава UFC закончил спор о первом российском чемпионе

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт назвал российского бойца смешанного стиля (MMA) Олега Тактарова первым российским чемпионом в истории организации. Об этом он рассказал на пресс-конференции после поединка Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье на UFC 242.
«Тактаров же выиграл турнир. Вы не можете не называть его чемпионом», — заметил Уайт.
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На турнире UFC 242 Нурмагомедов провел вторую защиту титула чемпиона UFC в легком весе. Россиянин одержал 28-ю победу кряду, проведя удушающий прием на американце Дастине Порье.
В интервью YouTube-каналу ОТДУШИВДУШУ 52-летний Тактаров раскритиковал Нурмагомедова и его отца Абдулманапа Нурмагомедова за разговоры о том, что его победа на турнира в 1995-м не является чемпионством. «Не трогайте фундамент, на котором вы стоите», — заявил он тогда. У болельщиков нет единого мнения относительно того, считать ли чемпионами победителей ранних турниров UFC до появления титульных поединков.
Тактаров стал победителем турнира UFC 6, одержав за один вечер три победы. В решающем поединке он оказался сильнее американца Тэнка Эббота.
Источник: Лента.Ру