Глава UFC закончил спор о первом российском чемпионе

8 сентября 2019     19
Глава UFC закончил спор о первом российском чемпионе

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт назвал российского бойца смешанного стиля (MMA) Олега Тактарова первым российским чемпионом в истории организации. Об этом он рассказал на пресс-конференции после поединка Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье на UFC 242.

«Тактаров же выиграл турнир. Вы не можете не называть его чемпионом», — заметил Уайт.

Материалы по теме

01:59 — Сегодня

Король джунгей

Нурмагомедов раздавил очередного претендента на титул. Он вновь лучший

На турнире UFC 242 Нурмагомедов провел вторую защиту титула чемпиона UFC в легком весе. Россиянин одержал 28-ю победу кряду, проведя удушающий прием на американце Дастине Порье.

В интервью YouTube-каналу ОТДУШИВДУШУ 52-летний Тактаров раскритиковал Нурмагомедова и его отца Абдулманапа Нурмагомедова за разговоры о том, что его победа на турнира в 1995-м не является чемпионством. «Не трогайте фундамент, на котором вы стоите», — заявил он тогда. У болельщиков нет единого мнения относительно того, считать ли чемпионами победителей ранних турниров UFC до появления титульных поединков.

Тактаров стал победителем турнира UFC 6, одержав за один вечер три победы. В решающем поединке он оказался сильнее американца Тэнка Эббота.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе изготовлено 200 тысяч бюллетеней для проведения выборов
В Севастополе изготовлено 200 тысяч бюллетеней для проведения выборов

Председатель севизбиркома Сергей Даниленко сообщил о том, что в регионе изготовлено более 200 тысяч бюллетеней для проведения выборов депутатов Заксобрания. По его словам, …


Первые новости из медиацентра «Выборы 2019»
Первые новости из медиацентра «Выборы 2019»

Утром 8 сентября в севастопольском медиацентре “Выборы 2019” прошла первая пресс-конференция, посвященная выборам депутатов Законодательного собрания Севастополя. Руководитель медиацентра Сергей Горбачев …


Как в Севастополе готовились к единому дню голосования?
Как в Севастополе готовились к единому дню голосования?

Впервые жители четырех севастопольских сёл придут голосовать на модульные избирательные участки. На место их доставили в сжатые сроки. Ранее конструкции …


Вести Севастополь. События недели 8.09
Вести Севастополь. События недели 8.09.2019

Главные темы программы: – Единый день голосования. Город выбирает депутатов Законодательного собрания! Насколько активными будут избиратели Севастополя? Более трёхсот тысяч …


Глава UFC закончил спор о первом российском чемпионе
Глава UFC закончил спор о первом российском чемпионе

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт назвал российского бойца смешанного стиля (MMA) Олега Тактарова первым российским чемпионом в истории …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты