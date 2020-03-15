Глава UFC оценил возможность отмены боя Нурмагомедова с Фергюсоном

15 марта 2020     19
Глава UFC оценил возможность отмены боя Нурмагомедова с Фергюсоном

Глава UFC Дана Уайт оценил возможность отмены боя российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова против американца Тони Фергюсона. Его слова передает журналист ESPN Бретт Окамото в своем Twitter-аккаунте.

Уайт заверил, что бой между спортсменами обязательно состоится. «Мы не останавливаемся. Мы будем продолжать находить способы проводить бои», — заявил он.

При этом глава UFC сказал, что место проведения поединка под вопросом. Он выразил надежду, что в ближайшие дни найдет два новых варианта для мероприятия.

Ранее появилась информация о том, что турнир UFC 249, где в титульном поединке должны встретиться российский и американский бойцы, оказался под угрозой срыва. Турнир должен пройти 18 апреля в Нью-Йорке, но там был введен запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек. UFC рассматривает возможность переноса турнира в Неваду.

Поединок Фергюсона и Нурмагомедова уже срывался четырежды. Россиянин за карьеру провел 28 боев и победил в каждом из них. Американец одержал 25 побед и потерпел три поражения.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Футболист «Ромы» рассказал об ограничениях из-за коронавируса
Футболист «Ромы» рассказал об ограничениях из-за коронавируса

10:49 Полузащитник римского футбольного клуба «Рома» Джастин Клюйверт рассказал о как он проводит свой карантин из-за пандемии коронавируса. «Я нахожусь …


Город Дудинка в Красноярском крае остался без отопления из-за аварии
Город Дудинка в Красноярском крае остался без отопления из-за аварии

10:56 В Красноярском крае город Дудинка, в котором проживают около 21 тыс. человек, остался без теплоснабжения и горячей воды в …


Как в Севастополе ловят «закладчиков» и почему наркотики становятся всё опаснее
Как в Севастополе ловят «закладчиков» и почему наркотики становятся всё опаснее

11 марта в России – День работника органов наркоконтроля. Этот профессиональный праздник был учреждён в 2008 году, с тех пор …


Как Севастополь готовится к голосованию по поправкам в Конституцию
Как Севастополь готовится к голосованию по поправкам в Конституцию

На этой неделе парламенты всех субъектов Российской Федерации обсудили законопроект о поправках в Конституцию и решили его поддержать. Своё мнение …


Глава UFC оценил возможность отмены боя Нурмагомедова с Фергюсоном
Глава UFC оценил возможность отмены боя Нурмагомедова с Фергюсоном

Глава UFC Дана Уайт оценил возможность отмены боя российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова против американца Тони Фергюсона. Его …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты