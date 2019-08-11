Глава YouTube лишила своих детей смартфонов ради живого общения

11 августа 2019     6
Глава YouTube лишила своих детей смартфонов ради живого общения

Глава видеосервиса YouTube Сьюзен Войжицки (Susan Wojcicki) заявила, что регулярно лишает своих детей смартфонов для того, чтобы они общались вместе и проводили время в реальности. Об этом она рассказала в интервью The Guardian.

По ее словам, дети смотрят YouTube, но «важно иметь баланс» в этом вопросе. «Для меня важно, чтобы дети научились ответственно подходить к тому, сколько времени у них занимают гаджеты. Мы ведь говорим детям, как себя вести на улице, так же нужно говорить им и о безопасности в интернете», — отметила Войжицки.

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00:06 — 3 марта 2017

Руководитель YouTube подчеркнула, что нужно найти способ регулировать время виртуальных развлечений молодежи. Топ-менеджер заметила, что, помимо гаджетов, дети должны также уделять внимание занятиям спортом, школе, домашней работе, чтению и другим активностям.

«Есть периоды, когда я забираю телефоны у всех моих детей, особенно если мы на семейном отдыхе. Потому что я хочу, чтобы люди взаимодействовали друг с другом. Я забираю их телефоны и говорю: “Сегодня мы все сконцентрируемся на том, чтобы жить настоящим”», — рассказала она.

По мнению Войжицки, лучше всего начать учить детей пользоваться телефоном примерно в средних классах школы, когда им около 11 лет. Она сравнила свою практику регулирования времени, проведенного за гаджетами, с тем, как родители объясняли ей необходимость ограничения просмотра телевизора.

В последние годы технологические издания отмечают, что дети и подростки — самая активная аудитория YouTube. В связи с этим многие блогеры создают специальные мультфильмы и шоу, многие из которых были подвергнуты критике как негативно влияющие на подрастающее поколение. В 2017 году произошел скандал Elsagate — когда на YouTube обнаружили множество видеозаписей, содержащих сцены насилия, сексуальные фетиши, сделанных якобы для детей и находящихся в списке рекомендаций с детскими мультфильмами.

Источник: Лента.Ру

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