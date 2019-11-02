Главного борца с экстремизмом Ингушетии застрелили в Москве

В результате стрельбы на западе Москвы был убит глава центра противодействия экстремизму МВД России по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев. Об этом в субботу, 2 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным Telegram-канала 112, второй жертвой нападения стал брат Эльджаркиева.

Отмечается, что в январе 2019 года на Эльджаркиева уже было совершено покушение: его машину обстреляли из автоматов, когда он возвращался из Чечни в Ингушетию. В результате трое полицейских, которые ехали вместе с ним в автомобиле, получили тяжелые ранения, однако сам Эльджаркиев не пострадал.

О стрельбе на улице Академика Анохина на западе столицы стало известно ранее в субботу. Сообщалось, что нападавший сделал не менее семи выстрелов в двух мужчин, а затем скрылся на автомобиле с двумя сообщниками.

Источник: Лента.Ру