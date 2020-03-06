Главные музеи России рассказали о реакции на форс-мажор с коронавирусом

6 марта 2020     13
Главные музеи России рассказали о реакции на форс-мажор с коронавирусом

«Известия» выяснили, как культурные институции России реагируют на непростую ситуацию с коронавирусом.

В Государственной Третьяковской галерее, где всегда можно было увидеть школьников, отменены детские групповые экскурсии. По словам заместителя гендиректора по развитию Татьяны Мрдуляш, это распоряжение департамента образования Москвы.

Она отметила, что галерея продолжает работать и с Китаем, и с Италией, а также везет выставки в Финляндию и Францию. Вместе с тем, отметила Мрдуляш, в залах стало меньше иностранцев и вообще нет китайских туристов.

«Наверное, в перспективе коронавирус скажется на общих показателях. Да, это форс-мажор, который никто не учитывал при планировании года и не мог предвидеть», — заявила она.

Гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что музей не намерен отказываться от планов проведения выставок китайского искусства и молодых корейских художников.

А в пресс-службе Музеев Кремля заявили, что не огорчатся снижению туристического потока, поскольку популярность кремлевских музеев пагубно сказывается на их сохранности.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Карантинная галерея: как главные культурные площадки страны реагируют на COVID-19

Источник: Газета Известия

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