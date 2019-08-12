Главные союзники США в Азии поругались

Южная Корея вычеркнула Японию из списка стран, которые имеют право на ускоренный импорт своей продукции. Сеул обещал сделать это в начале августа, когда Токио ввел аналогичные санкции, но попросил не считать местью, передает The Wall Street Journal.

С начала сентября японским компаниям, работающим с Южной Кореей, придется ждать для завершения всех процедур не пять дней, а 15. Анонсируя эти меры, министр торговли, индустрии и энергетики Южной Кореи Сунь Юн-мо (Sung Yun-mo) обвинил в конфликте Токио.

По его мнению, «нельзя работать в тесном контакте со странами, чьи практики не соответствуют основным принципам международной системы экспортного контроля и постоянно применяются неправильно».

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Японский министр не смог прокомментировать действия Сеула, потому что в стране выходной. Ранее в Токио объяснили свои ограничительные меры защитой национальных интересов. Отдельные должностные лица указывали, что настоящая причина — решение южнокорейского суда по поводу возмещения ущерба времен Второй мировой войны.

Япония и Южная Корея имеют ряд нерешенных конфликтов с середины прошлого века. Эксперты отмечают, что сейчас отношения между ними — худшие за десятилетия. Страны являются ближайшими партнерами Вашингтона в регионе, а также играют ключевую роль в производстве электроники. Это касается как техники Apple, так и серверов для Amazon. Конфликт между ними приведет к замедлению цепочки поставок продукции.

Президент США Дональд Трамп 9 августа заявил, что Сеул и Токио должны договориться друг с другом, потому что их споры вредят Соединенным Штатам. Однако до настоящего времени Вашингтон не предпринимал активных действий, чтобы усадить стороны за стол переговоров.

Источник: Лента.Ру