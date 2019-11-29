Главный дизайнер Apple Джони Айв официально покинул компанию

29 ноября 2019     23
Главный дизайнер Apple Джони Айв официально покинул компанию

Джони Айв официально покинул пост главного дизайнера компании Apple, который занимал с 1996 года, сообщает издание The Verge.

В июне на сайте «яблочной» компании появилась информация, что Айв завершит свою работу в качестве ее сотрудника, чтобы сконцентрироваться на создании собственной дизайнерской фирмы LoveForm, чьими услугами будет в дальнейшем пользоваться Apple. Однако о точной дате ухода тогда не сообщалось.

28 ноября сведения о дизайнере исчезли с официального сайта Apple, что, по версии издания, свидетельствует об истечении срока полномочий Айва в Куперино.

«Apple продолжит извлекать выгоду из талантов Джони, работая напрямую с ним над эксклюзивными проектами, а также благодаря постоянной работе блестящей и увлеченной команды дизайнеров, которую он создал», — приводит слова гендиректора Apple Тима Кука издание.

Айв пришел в компанию Apple в 1992 году, а в 1996-м — возглавил отдел дизайна. Под его руководством создавались iPod, iPad, iPhone и Apple Watch, также он отвечал за архитектуру зданий и офисов компании.

После заявлений об уходе Айва газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой сообщила, что дизайнер потерял интерес к работе в Apple и был недоволен наплывом людей из финансовой сферы, а не из области информационных технологий. Кук назвал эти заявления «абсурдом».

После первых сообщений о скором уходе главного дизайнера акции Apple подешевели, капитализация компании в июне сократилась на $9 млрд.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Главный тренер клуба НХЛ признался в оскорблении игрока на расовой почве
Главный тренер клуба НХЛ признался в оскорблении игрока на расовой почве

02:15 Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флэймз» Билл Питерс, отстранённый от исполнения своих обязанностей несколькими днями ранее, …


На Украине объяснили падение рейтинга Зеленского
На Украине объяснили падение рейтинга Зеленского

Падение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского — это объективная оценка разочарованных властью жителей страны, заявил председатель политического совета партии «Оппозиционная …


Главный дизайнер Apple Джони Айв официально покинул компанию
Главный дизайнер Apple Джони Айв официально покинул компанию

Джони Айв официально покинул пост главного дизайнера компании Apple, который занимал с 1996 года, сообщает издание The Verge. В июне …


Штаб-квартирный вопрос: почему США сократили отчисления в бюджет НАТО
Штаб-квартирный вопрос: почему США сократили отчисления в бюджет НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что члены альянса одобрили переход на новую формулу расчёта отчислений в бюджет организации, который составляет …


В России задумались о запрете биткоинов
В России задумались о запрете биткоинов

Центробанк и Росфинмониторинг готовят инициативу по запрету использования криптовалюты для оплаты покупок в России. Об этом сообщает газета «Известия» со …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты