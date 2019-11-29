Главный дизайнер Apple Джони Айв официально покинул компанию

Джони Айв официально покинул пост главного дизайнера компании Apple, который занимал с 1996 года, сообщает издание The Verge.

В июне на сайте «яблочной» компании появилась информация, что Айв завершит свою работу в качестве ее сотрудника, чтобы сконцентрироваться на создании собственной дизайнерской фирмы LoveForm, чьими услугами будет в дальнейшем пользоваться Apple. Однако о точной дате ухода тогда не сообщалось.

28 ноября сведения о дизайнере исчезли с официального сайта Apple, что, по версии издания, свидетельствует об истечении срока полномочий Айва в Куперино.

«Apple продолжит извлекать выгоду из талантов Джони, работая напрямую с ним над эксклюзивными проектами, а также благодаря постоянной работе блестящей и увлеченной команды дизайнеров, которую он создал», — приводит слова гендиректора Apple Тима Кука издание.

Айв пришел в компанию Apple в 1992 году, а в 1996-м — возглавил отдел дизайна. Под его руководством создавались iPod, iPad, iPhone и Apple Watch, также он отвечал за архитектуру зданий и офисов компании.

После заявлений об уходе Айва газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой сообщила, что дизайнер потерял интерес к работе в Apple и был недоволен наплывом людей из финансовой сферы, а не из области информационных технологий. Кук назвал эти заявления «абсурдом».

После первых сообщений о скором уходе главного дизайнера акции Apple подешевели, капитализация компании в июне сократилась на $9 млрд.

Источник: Газета Известия