Главный налоговик России отказался считать подчиненных «карателями»

20 февраля 2020     7
Главный налоговик России отказался считать подчиненных «карателями»

Главный налоговик России, руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров отказался считать подчиненных «карателями», необоснованно строго наказывающими компании за уменьшение налогооблагаемой базы, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Егоров ответил на вопрос о применении статьи 54.1 Налогового кодекса, которая регулирует вопросы исчисления налогооблагаемой базы и размера уплачиваемых работодателями страховых взносов. Многие корпоративные юристы и руководители компаний высказывают недовольство тем, как применяются нормы этой статьи.

По их утверждению, сумма доначислений налогов на прибыль и НДС зачастую намного превышает реально не уплаченные в бюджет средства, а штрафы оказываются непосильными для компаний, в результате чего те просто прекращают существование. Также нередки случаи, когда налоги доначисляются исходя из выручки, а не прибыли, как того требует экономическая логика.

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Также юристы высказывали недовольство нормой статьи 54.1, запрещающей компаниям сделок привлекать к работам посторонних исполнителей. Согласно позиции ФНС, такие сделки являются фиктивными и совершаются с целью уклонения от налогов.

«На сегодняшний день есть около 180 споров с налогоплательщиками по ст. 54.1 НК в судах. Я сомневаюсь, что эти цифры можно назвать очень большими для всей Российской Федерации», — отметил Егоров, добавив, что ФНС выигрывает около 85 процентов таких споров.

При этом опрошенные изданием юристы считают, что относительно небольшое число судебных разбирательств обусловлено ликвидацией и банкротством нарушителей до начала процессов.

Источник: Лента.Ру

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