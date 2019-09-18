Главный онколог назвал факторы снижения риска рака

Снизить риск развития рака и смертности от него поможет избавление от вредных привычек и выявление болезни на ранней стадии, заявил главный онколог Минздрава России Андрей Каприн в среду, 18 сентября.

«Развитие онкологических заболеваний всего лишь на 15% зависит от генетического кода, все остальное — это собственный вклад человека в свое здоровье», — приводит его слова «РИА Новости».

Как подчеркнул специалист, еще одним важным моментом является самодисциплина, когда человек вовремя приходит на обследование к врачу, что помогает повысить выявление злокачественных опухолей на ранних стадиях. Карпин отметил, что такие случаи намного легче лечить.

Ранее в сентябре Карпин рассказал, какие факторы влияют на развитие онкологических заболеваний. Среди них — курение, алкоголь и вирус папилломы человека.

Источник: Газета Известия