Главой Европарламента избран итальянец Сассоли

Кандидат от европейских социалистов Давид-Мария Сассоли победил на выборах председателя Европейского парламента (ЕП). Об этом сообщил глава ЕП предыдущего состава Антони Таяни.

«Господин Сассоли набрал абсолютное большинство голосов», — сказал он на пленарной сессии законодательной ассамблеи ЕС в Страсбурге. Об этом в среду, 3 июля, сообщает «Интерфакс». Затем Таяни пригласил победившего итальянца занять кресло председателя ЕП.

Абсолютное большинство составляет 332 голоса.

Утром в среду ни одному из четырех выдвинутых на пост главы Европарламента кандидатов не удалось набрать абсолютное большинство голосов в первом туре, в связи с чем объявили второй раунд голосования.

В выборах участвовали четыре кандидата: Ска Келлер (от «зеленых», Германия), Сира Рего (от Европейских объединенных левых, Испания), Сассоли (Италия), Ян Захрадил (от Европейских консерваторов и реформистов, Чехия).

Источник: Газета Известия