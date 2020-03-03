Главу антикоррупционного бюро Украины уволят за коррупцию

3 марта 2020     10
Главу антикоррупционного бюро Украины уволят за коррупцию

Президентская фракция «Слуга народа», которая имеет большинство в Верховной Раде, подаст законопроект об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом рассказал замглавы комитета по вопросам организации госвласти Александр Качура, передает «РБК-Украина».

По словам Качуры, сейчас четко определенных оснований для увольнения главы НАБУ нет. Законопроект вводит такое основание — привлечение к административной ответственности за коррупционное правонарушение. Депутат отметил, что нынешний глава НАБУ Артем Сытник внесен в реестр коррупционеров.

«У общества есть большой запрос на справедливость. Вопрос в том, что он работал вопреки системе. А сейчас все инструменты есть», — сказал Качура.

Ранее правоохранительный комитет Рады рассмотрел постановление об увольнении Сытника. Как заявил глава комитета Денис Монастырский, к законности документа есть замечания.

Источник: Лента.Ру

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