Главу минфина Астраханской области арестовали на два месяца

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал главу министерства финансов Астраханской области Виталия Шведова на два месяца по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом в субботу, 27 июля, сообщает ТАСС.

«Избрать в отношении Шведова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 25 сентября включительно», — сказал судья.

Отмечается, что в субботу чиновника допросили в качестве обвиняемого.

По мнению адвоката министра Аркадия Толпегина, предъявленные Шведову обвинения являются необоснованными. Защита планирует обжаловать решение суда об аресте.

Ранее в этот же день был арестован экс-глава правительства Астраханской области Расул Султанов сроком на два месяца.

Шведова и Султанова задержали 26 июля по делу о злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, они взяли кредит в одном из банков с высокой ставкой (от 7 до 8,5%), тогда как в этом не было реальной необходимости. Следствие считает, что кредит можно было бы получить с более низкой ставкой (0,1%). При этом деньги в бюджете региона были и так. Ущерб от их действий оценивается в 212 млн рублей.

Источник: Газета Известия