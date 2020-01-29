Главу «Почты России» сменили

29 января 2020     15
Главу «Почты России» сменили

Бывший вице-премьер Максим Акимов назначен главой «Почты России». Об этом пишет The Bell в своем Telegram-канале со ссылкой на источники.

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00:02 — 9 сентября 2019

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По словам собеседников The Bell, директива о его назначении уже подписана. На этом посту он сменит Николая Подгузова, который станет заместителем Акимова. Информацию подтвердил источник «Интерфакс». Совет директоров организации может возглавить помощник президента по экономике, бывший министр экономического развития Максим Орешкин.

Ранее о вероятном назначении Акимова на пост главы «Почты России» сообщали источники принадлежащего Григорию Березкину издания РБК. В организации тогда заявили, что ничего не знают о возможном назначении Акимова.

Подгузов возглавлял «Почту России» с 2017 года, срок действия его трудового контракта истекает в 2024-м. В 2019 году топ-менеджер оказался в центре скандала: у него нашли квартиру в центре Москвы площадью почти 400 метров и стоимостью один миллиард рублей. Подгузов заявил, что купил ее за 100 миллионов рублей, большую часть из которых получил в ипотеку. При задекларированном уровне доходов топ-менеджеру пришлось бы копить на такую недвижимость 100 лет.

Источник: Лента.Ру

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