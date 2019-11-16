Главу Укрэксимбанка подозревают в отмывании доходов чиновниками времен Януковича

16 ноября 2019     23
Главу Укрэксимбанка подозревают в отмывании доходов чиновниками времен Януковича

Глава правления Укрэксимбанка Александр Гриценко подозревается в отмывании доходов чиновниками времен нахождения у власти в стране Виктора Януковича. Об этом в субботу, 16 ноября, сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

«Злоупотребляя своим служебным положением, задержанный вывел из-под ареста имущество одного из медиа-холдингов», — сказано в сообщении службы в соцсети Facebook.

Ранее в субботу СБУ сообщила о задержании главы правления Укрэксимбанка Александра Гриценко. Финансист доставлен в изолятор временного содержания в рамках расследования дела о присвоении и отмывании денег.

Задержание банкира прошло в рамках дела по трем статьям Уголовного Кодекса Украины. Дело в отношении Гриценко ведет генеральная прокуратура Украины.

Янукович был отстранен от власти в 2014 году. Опасаясь за свою жизнь, он покинул Украину. Пришедшие к власти в результате событий на майдане обвинили его в создании преступной организации, злоупотреблении полномочиями и госизмене. Сам политик свою вину категорически не признает.

Источник: Газета Известия

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