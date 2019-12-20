Главы ведущих зарубежных бизнес-школ приедут на Гайдаровский форум

Форум пройдет в Москве 15-16 января 2020 года. Организаторами Гайдаровского форума являются РАНХиГС, Институт Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. «Лента.ру» является информационным партнером форума.

На мероприятие приедут президент Университета Instituto de Empresa Сантьяго Иньигуэс де Онзоньо, президент Университета Ниццы София-Антиполис Эммануэль Трик и заместитель декана Школы бизнеса NEOMA Селин Давесн.

Главы ведущих зарубежных бизнес-школ станут спикерами XI Гайдаровского форума в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России (РАНХиГС). Об этом «Ленте.ру» сообщили организаторы мероприятия.

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