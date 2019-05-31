Главы генштабов России и Турции обсудили меры по прекращению огня в Идлибе

Начальник Генштаба российских ВС Валерий Герасимов обсудил со своим коллегой из Турции Яшаром Гюлеромом меры по прекращению огня в сирийском Идлибе. Об этом 31 мая сообщает Минобороны России, передает агентство «РИА Новости».

Стороны также обменялись мнениями по обеспечению стабильности в регионе. Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

Накануне президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии. Стороны отметили важность развития совместной работы для стабилизации обстановки в провинции Идлиб, а также указали на необходимость принятия эффективных мер по нейтрализации террористических группировок.

28 мая МИД России сообщил о том, что на 99% территории Идлиба распространилось влияние боевиков террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ). Отмечается, что за последние два месяца участились нападения на базу Хмеймим, где располагаются российские войска.

17 сентября 2018 года Путин и Эрдоган по итогам переговоров в Сочи подписали соглашение о создании демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения сирийских войск и вооруженной оппозиции в Идлибе.

Конфликт в Сирии начался в 2011 году. В 2017 году Вооруженные силы России, которые по приглашению официального Дамаска находятся на территории республики с 2015 года, заявили об окончании активной фазы военной операции против боевиков. В отдельных районах страны при содействии ВКС РФ продолжаются зачистки от боевиков, в частности, Идлиб является последним регионом, где сконцентрировано значительное число террористов.

Источник: Газета Известия