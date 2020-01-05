Главы дипломатии Евросоюза и Ирана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель обсудил с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом события на Ближнем Востоке.

Как говорится в сообщении Борреля на его странице в Twitter, он подчеркнул необходимость деэскалации напряженности.

«Также обсуждалась важность сохранения СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий, так называемой ядерной сделки по Ирану. — Ред.), который остается критически важным для глобальной безопасности», — написал он.

Эскалация напряжения в регионе последовала после авиаудара США по объектам движения «Хезболла» в иракском городе Эль-Каим 29 декабря. 31 декабря члены иракского шиитского ополчения, поддерживаемые Ираном, атаковали посольство США в Багдаде. 2 января при налете ВВС Соединенных Штатов был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

Президент Ирана Хасан Роухани пообещал ответить на действия американской стороны. Глава МИД РФ Сергей Лавров посчитал, что ликвидация Сулеймани чревата тяжелыми последствиями для региональной стабильности. В свою очередь, президент США Дональд Трамп назвал Сулеймани террористом номер один в мире. По его словам, он «планировал неминуемые нападения» на американцев.

Источник: Газета Известия