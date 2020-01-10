Главы МИД 28 стран ЕС призвали США и Иран к максимальной сдержанности

10 января 2020     8
Главы МИД 28 стран ЕС призвали США и Иран к максимальной сдержанности

Министры иностранных дел 28 государств — членов Евросоюза (ЕС) призвали США и Иран к сдержанности и деэскалации конфликта на Ближнем Востоке, заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом пишет ТАСС 10 января.

«Регион не может позволить себе еще одну войну. Мы призываем каждую сторону к срочной деэскалации и максимальной сдержанности», — отметил Боррель в ходе пресс-конференции по итогам экстренной встречи министров иностранных дел 28 стран сообщества в Брюсселе.

8 января Боррель заявлял, что ситуация вокруг Ирана ставит под угрозу усилия по борьбе с ИГ (террористическая группировка, запрещена в России) и стабилизации региона. По его словам, атаки на воздушные базы в Ираке — это пример эскалации и растущей конфронтации в регионе.

Ситуация вокруг Ирана обострилась после налета американской авиации на аэропорт Багдада, в результате которого 3 января был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

В ночь на 8 января с территории Ирана были выпущены несколько десятков баллистических и крылатых ракет по американским базам Эйн-аль-Асад на западе Ирака и в Эрбиле. По информации иранских СМИ, атака стала местью за смерть Сулеймани.

Источник: Газета Известия

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