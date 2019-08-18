Глушаков ответил Дзюбе на слова о «позорной» работе арбитров

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал высказывание нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, который раскритиковал работу судей на матче. Его слова передает Sports.ru.

«Давайте не будем говорить про позор. Мы и так играли в меньшинстве. Надо было двоих-троих удалить, чтобы было хорошо?» — сказал Глушаков.

Ранее Дзюба называл работу бригады арбитров «позором». Он добавил, что в Российской премьер-лиге (РПЛ) играют хорошо все, кроме судей.

17 августа грозненский «Ахмат» сыграл вничью с «Зенитом» в матче шестого тура РПЛ. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 0:0. На 7-й минуте матча главный арбитр Алексей Матюнин показал прямую красную карточку капитану грозненцев Ризвану Уциеву. Защитник был наказан за фол последней надежды на хавбеке петербуржцев Александре Ерохине.

После шести туров РПЛ «Зенит» возглавляет таблицу с 14 очками. «Ахмат» с семью очками занимает 10 место.

Источник: Лента.Ру