Глушаков прокомментировал решение суда по делу о разводе с бывшей женой

Бывший капитан футбольного клуба «Спартак», полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал постановление Мосгорсуда об изменении суммы алиментов в пользу бывшей жены футболиста Дарьи. Сумма выплат должна быть увеличена с 10 до 42 млн рублей.

«Я в принципе с уважением отношусь к любому вердикту суда. Есть закон, который одинаков для всех, и я всегда соблюдал и буду соблюдать каждую его букву. Забавно наблюдать несвязное разноголосье представителей и адвокатов, высказывающихся по этому поводу. Такое ощущение, что задействовано целое PR-агентство, которое работает невпопад. Кажется, что людей больше, чем в футбольной команде. Не говоря уже о тех, кто стоит за всем этим процессом. Но эту тему пока оставим за скобками», — сказал Глушаков в комментарии для «Спорт-Экспресс».

Денис и Дарья Глушаковы поженились в июне 2009 года в родном городе Миллерово Ростовской области, в сентябре 2011-го у пары родилась дочь Валерия, а в декабре 2016-го — Александра. В сентябре 2018-го стало известно о намерении супругов развестись, они обвиняли друг друга в изменах. О футболисте периодически появлялись компрометирующие видео и аудио, касающиеся его личной жизни и отношений в «Спартаке». Скандал вокруг капитана красно-белых длился до его ухода из московского клуба летом 2019 года.

«Мне хотелось бы как можно быстрее закрыть эту тему, и чтобы отношения с моей бывшей женой и моя личная жизнь перестали быть достоянием общественности. К сожалению, по стечению обстоятельств и наверняка по чьей-то злой воле за последний год практически каждый мой шаг изучался чуть ли не под микроскопом. Было много провокаций, недостоверной информации, откровенной грязи — какие-то сфабрикованные переписки и смонтированные аудиосообщения, вбросы. Казалось, что стоит четкая задача — любым способом уничтожить мою репутацию. Это, конечно, выматывало и отнимало массу эмоциональных сил и не давало полностью сконцентрироваться на футболе. Сейчас все это близится к своему логическому концу», — подчеркнул Глушаков.

«СЭ» также стало известно, какие активы получит бывшая жена Глушакова Дарья по итогам бракоразводного процесса с футболистом. Это:

квартира в Москве на Кутузовском проспекте площадью 200 кв.м.; квартира в Москве на Кутузовском проспекте площадью 120 кв.м.; квартира в Москве на улице Плющиха площадью 100 кв.м.; квартира в Сочи площадью 120 кв.м.; дом в Миллерово площадью 500 кв.м.; алименты в рамках контракта Глушакова со «Спартаком» — порядка 80 миллионов рублей в сумме (6-8 миллионов в месяц в зависимости от результатов команды); часть компенсации после расторжения контракта со «Спартаком» — порядка 20 миллионов рублей.

При этом сейчас размер алиментов, которые удерживаются у хавбека ежемесячно, составляет порядка 500 тыс. рублей.

Источник: Газета Известия