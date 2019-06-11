Гнездо аиста с птенцами загорелось от удара молнии

11 июня 2019     23
Гнездо аиста с птенцами загорелось от удара молнии

Большое гнездо аиста, свитое на опоре ЛЭП, загорелось от удара молнии. Инцидент произошел недалеко от города Сибиу в Румынии.

В гнезде в тот момент находились четыре птенца, которые не могли покинуть его самостоятельно. Очевидцы сняли видео, на котором видно, что взрослый аист не покинул своих детей, защитив их крыльями.

Прохожие вызвали спасателей. Когда они приехали, почти всё гнездо было в огне. Чтобы мощным напором воды потушить пламя, пришлось обесточить участок ЛЭП. Всё это время аист закрывал птенцов крыльями, сообщает телеканал «Звезда».

Всех птенцов удалось спасти. Их с ожогами доставили в местный центр защиты аистов.

В начале мая сообщалось, что в долине реки Гильчин Амурской области, где в конце апреля был зафиксирован степной пожар, заметили дальневосточных аистов и журавлей. Птицы смогли спастись только благодаря тому, что их гнезда находились на металлической опоре ЛЭП.

Источник: Газета Известия

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