Голая украинка захотела спасти кота и выпала из квартиры

3 октября 2019     23
Голая украинка захотела спасти кота и выпала из квартиры

В украинском городе Днепре женщина случайно выпала из окна жилого дома, потянувшись за забравшимся на подоконник котом. Об этом сообщает «Информатор».

Инцидент произошел на улице Гули Королевой. Пострадавшая, на которой не было никакой одежды, предположительно, собиралась спасти животное от падения, но не удержалась и упала вниз вместе с питомцем из квартиры на втором этаже.

Материалы по теме

07:21 — 25 сентября

Генерал Мяу

О том, как любовь к котикам благотворно способствует самореализации

Свидетелем происшествия стал проходивший мимо мужчина — он вызвал на место бригаду скорой помощи и полицейских. По словам прохожего, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Медики диагностировали у пострадавшей перелом ноги и отвезли ее в больницу. Ей предстоит пройти дополнительное обследование.

Кот в результате падения не пострадал, но скрылся с места происшествия, уточняет издание.

В конце сентября в Польше местный житель вывалился из окна и упал на гражданина Украины. Поляк погиб на месте, а украинца госпитализировали в тяжелом состоянии. У него серьезная травма головы, он был доставлен в больницу без сознания. Известно, что 18-летний украинец в момент происшествия сидел у подъезда на лавочке.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся! *** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Газоснабжение центра Севастополя восстановлено на 90%
Газоснабжение центра Севастополя восстановлено на 90%

В четверг, 3 октября, на 19:00 газ подаётся в 147 из 162 домов, сообщили в Департаменте городского хозяйства. Жителей центра …


Вести Севастополь 3.10.2019
Вести Севастополь 3.10.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска: – В центре города ремонт коммуникаций проводят новым способом. В чём преимущества бестраншейного метода? – В России …


Голая украинка захотела спасти кота и выпала из квартиры
Голая украинка захотела спасти кота и выпала из квартиры

В украинском городе Днепре женщина случайно выпала из окна жилого дома, потянувшись за забравшимся на подоконник котом. Об этом сообщает …


«Мисс Москва» призвала экс-короля Малайзии одуматься и не раздувать скандал
«Мисс Москва» призвала экс-короля Малайзии одуматься и не раздувать скандал

Обладательница титула «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина призвала своего бывшего супруга экс-короля Малайзии Мухаммада V не делать их отношения …


Севастопольцам предлагают жаловаться на круглосуточные питейные заведения
Севастопольцам предлагают жаловаться на круглосуточные питейные заведения

Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом отмечают сегодня. В Севастополе депутат Госдумы Дмитрий Белик провёл рейд, чтобы узнать мнение …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты