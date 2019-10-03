Голая украинка захотела спасти кота и выпала из квартиры

В украинском городе Днепре женщина случайно выпала из окна жилого дома, потянувшись за забравшимся на подоконник котом. Об этом сообщает «Информатор».

Инцидент произошел на улице Гули Королевой. Пострадавшая, на которой не было никакой одежды, предположительно, собиралась спасти животное от падения, но не удержалась и упала вниз вместе с питомцем из квартиры на втором этаже.

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Свидетелем происшествия стал проходивший мимо мужчина — он вызвал на место бригаду скорой помощи и полицейских. По словам прохожего, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Медики диагностировали у пострадавшей перелом ноги и отвезли ее в больницу. Ей предстоит пройти дополнительное обследование.

Кот в результате падения не пострадал, но скрылся с места происшествия, уточняет издание.

В конце сентября в Польше местный житель вывалился из окна и упал на гражданина Украины. Поляк погиб на месте, а украинца госпитализировали в тяжелом состоянии. У него серьезная травма головы, он был доставлен в больницу без сознания. Известно, что 18-летний украинец в момент происшествия сидел у подъезда на лавочке.

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Источник: Лента.Ру