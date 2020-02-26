Голикова объявила о продлении транспортных ограничений с Китаем из-за коронавируса

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что ограничения на пересечение сухопутной границы с КНР и на авиационное сообщение будут продлены на месяц. Об этом она сказала в среду, 26 февраля, на брифинге в Москве.

«Оперштаб принял решение продлить до 1 апреля все ограничения, действовавшие до 1 марта», — цитирует Голикову «Интерфакс».

Она напомнила, что меры касались ограничения въезда из Китая через сухопутную границу и самолетами.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась и в других странах. По состоянию на 26 февраля число подтвержденных заболеваний коронавирусом в мире превысило 80 тыс. случаев. Погибли 2929 пациентов, число выздоровевших — 29 777.

Эпидемия болезни, вызываемой вирусом Эбола (БВВЭ), началась в Демократической Республике Конго летом 2018 года. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 14 июля, в этой стране зарегистрировано 2489 случаев заболевания, в том числе 1665 с летальным исходом.

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Источник: Газета Известия