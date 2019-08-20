Голикова пообещала проработать подходы к зарплате медиков первичного звена

20 августа 2019     19
Голикова пообещала проработать подходы к зарплате медиков первичного звена

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что российское правительство к концу сентября проработает варианты подходов к структуре заработной платы медиков первичного звена, которые позволят повысить ее уровень и не допустить ситуации, когда заработок зависит от глав медучреждений. Об этом в понедельник, 20 августа, сообщает «РИА Новости».

«Нам предстоит принять решение — сначала сформировать предложения, а потом принять решения: мы жестко фиксируем структуру заработной платы, чтобы это не было отдано на откуп руководителям медучреждений, и они, экономя фонд оплаты труда, перераспределяли его не в пользу тех, кто реально работает», — отметила Голикова по итогам совещания по вопросам модернизации в сфере здравоохранения.

Кроме того, она рассказала о втором направлении, в рамках которого могут быть введены доплаты.

Ранее 20 августа российский лидер Владимир Путин в ходе этого же совещания счел справедливыми жалобы россиян на первичное звено здравоохранения. По его словам, необходимо найти эффективные способы решения проблем, имеющихся в этой сфере. В свою очередь глава Минздрава РФ Вероника Скворцова рассказала, что нехватка врачей в системе первичной медико-санитарной помощи в России составляет 25 тыс. специалистов. В сегменте среднего медицинского персонала не хватает 130 тыс. человек.

На совещании она сообщила, что в системе работает более 305 тыс. врачей. Несмотря на то что с 2014 года число медиков выросло на 4 тыс., более 25 тыс. специалистов не хватает.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Российский пилот рассказал о посадке горящего самолета в клеверное поле
Российский пилот рассказал о посадке горящего самолета в клеверное поле

Пилот из Курска Юрий Ермаков рассказал, как в 1982 году посадил в клеверном поле самолет Ан-24, загоревшийся в воздухе. Интервью …


Как смогли: после «волшебного пенделя» Развожаева в Артбухте замазали дыры
Как смогли: после «волшебного пенделя» Развожаева в Артбухте замазали дыры

Сегодня утром департамент городского хозяйства решил отремонтировать пешеходную зону в Артбухте. Получилось так, как «лучше всего» умеют главные хозяйственники. Не нам судить — вы …


Сколько тратят на еду россияне?
Сколько тратят на еду россияне?

Росстат посчитал, что россияне в прошлом году потратили на еду 30,2% общего количества расходов на потребление. При этом в 2017 году показатель …


Выставка "Защитникам русской земли" открылась в аэропорту Симферополя
Выставка "Защитникам русской земли" открылась в аэропорту Симферополя

В симферопольском аэропорту открылась выставка скульптур “Защитникам русской земли”, сообщила пресс-служба аэропорта во вторник. На выставке представлено 18 скульптур из …


Ярмарка "Фермерская" на ул
Ярмарка "Фермерская" на ул. Генерала Хрюкина работает с нарушениями

Прокуратура установила, что ярмарка “Фермерская” по улице Генерала Хрюкина работает с нарушениями, сообщила пресс-служба ведомства по Севастополю во вторник. Проверка …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты