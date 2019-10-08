Голикова призвала россиянок активнее участвовать в «Лидерах России»

8 октября 2019     23
Голикова призвала россиянок активнее участвовать в «Лидерах России»

Вице-премьер России Татьяна Голикова призвала россиянок активнее подавать заявки на конкурс управленцев «Лидеры России». К женщинам она обратилась 8 октября в ходе пресс-конференции о нововведениях третьего сезона конкурса.

«Конечно, гендерное равенство никто не отменял, но мне сейчас хочется обратиться к нашим женщинам, девушкам, чтобы они активнее подавали свои заявки и дали фору нашим мужчинам», — цитирует Голикову ТАСС.

Вице-премьер отметила, что женщины-управленцы, в отличие от мужчин, более собранные, активные и всегда доводят начатое до конца.

В 2017-2018 годах на конкурс «Лидеры России» было подано 199 тыс. заявок, в 2018-2019 — 227 тыс. При этом за два года доля женщин, желающих принять участие в конкурсе составила 15%.

По словам руководителя конкурса Алексея Комиссарова, в текущем году россиянки подали больше заявок, чем в прошлом.

Как заявлял Комиссаров 4 октября, более 150 участников конкурса получили назначения на руководящие должности в федеральных и региональных госорганах, госкорпорациях и крупных компаниях. При этом среди них не только победители, но и финалисты, и полуфиналисты.

Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия – страна возможностей», которая была учреждена указом президента РФ Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия — страна возможностей» возглавляет Владимир Путин.

Источник: Газета Известия

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