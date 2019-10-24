Голикова рассказала о количестве женщин-руководителей в России

24 октября 2019     17
Голикова рассказала о количестве женщин-руководителей в России

Женщины занимают около четверти руководящих должностей в России. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

По ее словам, в общей сложности представительницы женского пола занимают 26% руководящих должностей. При этом в науке — около 30%, а в здравоохранении — 35%. Также Голикова призвала женщин, особенно из отдаленных российских регионов, активнее участвовать в конкурсе «Лидеры России», пишет ТАСС.

17 октября первый замминистра труда и соцзащиты России Алексей Вовченко сообщил, что женщины составляют 72% российских госслужащих. При этом на высших должностях работают только 40% женщин.

Вовченко также рассказал, что формированию актуальной женской повестки способствует проведение различных тематических мероприятий, в том числе таких, как Евразийский женский форум, заседание Международного дискуссионного клуба женщин-губернаторов, саммит женщин-дипломатов, презентация «Делового женского альянса БРИКС».

Источник: Газета Известия

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