Голландский арбитр отработал матч со сломанной ногой

26 сентября 2019     11
Голландский арбитр отработал матч со сломанной ногой Видео: @FOXSportsnl / Twitter

Главный арбитр матча 1/64 финала Кубка Нидерландов между «Квик Бойс» и «Катвейком» Роб Диперинк сломал ногу, но сумел отработать игру до конца. Видео случившегося появилось в Twitter Fox Sports.

Ближе к концу основного времени матча Диперинк оступился и почувствовал боль в ноге. Ему оказали помощь, и он провел встречу до конца: ему пришлось работать 30 минут дополнительного времени. Победу со счетом 3:2 одержал «Катвейк».

После матча Диперинк прошел углубленное медицинское обследование, выявившее у него перелом лодыжки. О сроках восстановления арбитра не сообщается.

В январе 2019-го арбитр матча Континентальной хоккейной лиги между «Витязем» и «Торпедо» Эдуард Одиньш получил перелом обеих костей голени со смещением. В одном из эпизодов встречи в него врезался нападающий нижегородцев Данил Веряев.

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Источник: Лента.Ру

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Голландский арбитр отработал матч со сломанной ногой
Голландский арбитр отработал матч со сломанной ногой

Видео: @FOXSportsnl / Twitter Главный арбитр матча 1/64 финала Кубка Нидерландов между «Квик Бойс» и «Катвейком» Роб Диперинк сломал ногу, …



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