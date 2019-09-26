Голландский арбитр отработал матч со сломанной ногой

Видео: @FOXSportsnl / Twitter

Главный арбитр матча 1/64 финала Кубка Нидерландов между «Квик Бойс» и «Катвейком» Роб Диперинк сломал ногу, но сумел отработать игру до конца. Видео случившегося появилось в Twitter Fox Sports.

Ближе к концу основного времени матча Диперинк оступился и почувствовал боль в ноге. Ему оказали помощь, и он провел встречу до конца: ему пришлось работать 30 минут дополнительного времени. Победу со счетом 3:2 одержал «Катвейк».

После матча Диперинк прошел углубленное медицинское обследование, выявившее у него перелом лодыжки. О сроках восстановления арбитра не сообщается.

В январе 2019-го арбитр матча Континентальной хоккейной лиги между «Витязем» и «Торпедо» Эдуард Одиньш получил перелом обеих костей голени со смещением. В одном из эпизодов встречи в него врезался нападающий нижегородцев Данил Веряев.

Источник: Лента.Ру