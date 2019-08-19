Голландский новичок «Спартака» «чуть не расплакался» из-за Аршавина

Голландский полузащитник московского «Спартака» Гус Тил поделился впечатлением от матча сборных России и Нидерландов в четвертьфинале чемпионата Европы в 2008 году. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

21-летний хавбек вспомнил, что российскую команду тренировал его тезка Гус Хиддинк. По словам голландца, Евро-2008 стал одним из первых крупных турниров, что ему довелось посмотреть. Футболист вспомнил матч между российскими футболистами и соотечественниками в четвертьфинале.

«Очень радовался, когда ван Нистелрой сравнял счет ближе к концу основного времени. А потом Андрей Аршавин сделал результат в овертайме и я чуть не расплакался», — вспомнил Тил.

Тил присоединился к «Спартаку» нынешним летом. Хавбек ранее выступал за голландский «АЗ Алкмар». Трансфер полузащитника обошелся москвичам в 18 миллионов евро и стал рекордным для клуба.

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00:02 — 12 ноября 2018

Аршавин не участвовал в первых двух матчах сборной России на Евро-2008 и вернулся в состав в заключительной встрече группового этапа против Швеции. Российская команда победила со счетом 2:0. Аршавин записал один из голов на свой счет и был признан лучшим игроком матча. Результат позволил сборной выйти из группы, где в четвертьфинале ей предстояло сыграть против Голландии. Команды не выявили победителя в основное время (1:1). А в овертайме Аршавин отдал голевой пас на Дмитрия Торбинского, а после отличился и сам, пробив между ног вратарю голландцев Эдвину Ван дер Сару.

Источник: Лента.Ру