Голодец ушла работать в Сбербанк

11 февраля 2020     17
Голодец ушла работать в Сбербанк

Бывший вице-премьер России Ольга Голодец назначена зампредом правления и членом правления Сбербанка России. Эту информацию она подтвердила ТАСС во вторник, 11 февраля.

Незадолго до этого агенство сообщало, что наблюдательный совет Сбербанка одобрил ее назначение.

В свою очередь глава банка Герман Греф заявил, что назначение Голодец должно пройти согласование в Центробанке.

По словам Грефа, на новой работе она должна начать курировать медицинское направление. 4 февраля РБК со ссылкой на свои источники сообщал, что бывший вице-премьер будет курировать в Сбербанке еще и социальные программы. Отмечалось, что ее уже представили коллективу банка.

В тот же день Сбербанк сообщил, что экс-глава департамента проектной деятельности Минздрава России Давид Мелик-Гусейнов стал главным исполнительным директором финансовой организации по индустрии здравоохранения.

В правительстве бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева Голодец с 2012 года курировала вопросы культуры, спорта и туризма. В 2010 году работала заммэра Москвы по вопросам образования и здравоохранения. Ранее, в 2002–2008 годах, была заместителем гендиректора по персоналу и социальной политике компании «Норникель» и возглавляла совет директоров страховой компании «Согласие».

Медведев объявил об отставке правительства 15 января. В новый состав правительства вошли восемь новых министров. Место в новом кабинете министров не получили вице-премьеры Максим Акимов, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Дмитрий Козак и Виталий Мутко.

Источник: Газета Известия

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