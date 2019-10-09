Голодный мужчина ловил в унитазе рыбу на обед и застрял

9 октября 2019     4
Голодный мужчина ловил в унитазе рыбу на обед и застрял

В Китае мужчина застрял в унитазе после того, как попытался поймать ускользнувшую туда живую рыбу. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в округе Тайцзян провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая. Мужчина собирался приготовить на обед живую рыбу, которую он держал в ведре в туалете своего общежития. Когда он захотел достать ее, чтобы выпотрошить, рыба выскользнула у него из рук и нырнула в унитаз. Мужчина попытался достать рыбу и застрял.

Когда спасатели прибыли на место, они увидели лежащего на кафельном полу туалета человека, рука которого плотно застряла в унитазе. Им потребовалось полчаса, чтобы освободить мужчину. Операция проходила медленно: спасатели аккуратно резали бетон и фаянс.

В результате произошедшего мужчина не пострадал. Его рука распухла, но ни царапин, ни ушибов он не получил. Рыбу найти не удалось.

Ранее сообщалось, что еще один китаец упустил купленную на ужин рыбу в туалет, попытался ее достать и застрял. Мужчина объяснил, что рыба выпрыгнула у него из рук в напольный унитаз, и он засунул правую руку целиком в сливное отверстие в попытке ее поймать.

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Источник: Лента.Ру

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Голодный мужчина ловил в унитазе рыбу на обед и застрял

В Китае мужчина застрял в унитазе после того, как попытался поймать ускользнувшую туда живую рыбу. Об этом сообщает Daily Mail. …



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