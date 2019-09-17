Голубь нагадил на рассуждающего о птичьем помете чиновника во время интервью

17 сентября 2019     10
Голубь нагадил на рассуждающего о птичьем помете чиновника во время интервью

Американский чиновник Джейме Андрейд (Jaime Andrade) стал жертвой пролетающего мимо голубя во время интервью каналу CBS. Об инциденте сообщается на сайте телеканала.

Чиновник давал интервью программе Morning Insiders у чикагской станции, где на жердочках перехода часто сидят голуби. Когда он говорил о проблемах, сопряженных с засильем птиц, и ратовал за устранение «станции голубиного помета», одна из птиц нагадила ему на голову.

«О, неужели я только что получил…» — уточнил Андрейд, трогая свои волосы. «Кажется, немного», — заключил он.

Андрейд давно борется с птицами в районе станции Irving Park Blue Line. Голуби постоянно сидят в переходе возле нее, загрязняя среду и мешая прохожим.

По его словам, экскременты и перья постоянно покрывают дороги, по которым передвигаются пассажиры, в том числе жители пригородов и туристы, которые пользуются близлежащей остановкой метро. В 2018 году он вел переговоры с людьми, прикармливающими птиц, и просил их прекратить это. В настоящее время Андрейд продолжает искать способы изгнать голубей и очистить дорогу.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Россия представит доказательства незаконности получения ПриватБанком активов в Крыму
Россия представит доказательства незаконности получения ПриватБанком активов в Крыму

Международный арбитражный трибунал в Гааге согласился рассмотреть доводы Российской Федерации о размере убытков банка, сообщается на сайте Минюста РФ. Арбитры …


Служба экстренной психологической помощи МЧС отмечает 20-летие
Служба экстренной психологической помощи МЧС отмечает 20-летие

Южный федеральный округ, единственный в стране, где существуют два Центра помощи: в Ростове-на-Дону и в Севастополе. Темно и тихо. Непривычно …


Голубь нагадил на рассуждающего о птичьем помете чиновника во время интервью
Голубь нагадил на рассуждающего о птичьем помете чиновника во время интервью

Американский чиновник Джейме Андрейд (Jaime Andrade) стал жертвой пролетающего мимо голубя во время интервью каналу CBS. Об инциденте сообщается на …


МИД выразил озабоченность из-за нападения на россиян в Японском море
МИД выразил озабоченность из-за нападения на россиян в Японском море

Министерство иностранных дел России вызвало Временного поверенного в делах КНДР в России Чина Чжона Хёпа в связи с инцидентом в …


Севприроднадзор призывает горожан явиться на субботник
Севприроднадзор призывает горожан явиться на субботник

21 сентября  в Севастополе пройдут три субботника в рамках проекта «Сделаем!». Севастопольское главное управление природных ресурсов и экологии (Севприроднадзор) проводит …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты