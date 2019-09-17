Голубь нагадил на рассуждающего о птичьем помете чиновника во время интервью

Американский чиновник Джейме Андрейд (Jaime Andrade) стал жертвой пролетающего мимо голубя во время интервью каналу CBS. Об инциденте сообщается на сайте телеканала.
Чиновник давал интервью программе Morning Insiders у чикагской станции, где на жердочках перехода часто сидят голуби. Когда он говорил о проблемах, сопряженных с засильем птиц, и ратовал за устранение «станции голубиного помета», одна из птиц нагадила ему на голову.
«О, неужели я только что получил…» — уточнил Андрейд, трогая свои волосы. «Кажется, немного», — заключил он.
Андрейд давно борется с птицами в районе станции Irving Park Blue Line. Голуби постоянно сидят в переходе возле нее, загрязняя среду и мешая прохожим.
По его словам, экскременты и перья постоянно покрывают дороги, по которым передвигаются пассажиры, в том числе жители пригородов и туристы, которые пользуются близлежащей остановкой метро. В 2018 году он вел переговоры с людьми, прикармливающими птиц, и просил их прекратить это. В настоящее время Андрейд продолжает искать способы изгнать голубей и очистить дорогу.Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Источник: Лента.Ру