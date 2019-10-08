Гол дебютанта АПЛ в ворота «Манчестер Юнайтед» признан лучшим в восьмом туре

Гол полузащитника «Ньюкасла» Мэттью Лонгстаффа признан лучшим в восьмом туре Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

19-летний англичанин мощным ударом из-за пределов штрафной забил победный мяч в домашнем матче с «Манчестер Юнайтед». Для хавбека эта встреча была дебютной в рамках АПЛ.

В пятерку лучших забитых мячей также вошли голы в исполнении Аарона Коннолли («Брайтон»), Джеффа Хендрика («Бернли»), Конора Хурихейна и Дугласа Луиса (оба — «Астон Вилла»).

Источник: Лента.Ру