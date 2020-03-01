Гол Кокорина не спас «Сочи» от поражения в матче чемпионата России с «Арсеналом»

«Сочи» уступил «Арсеналу» в матче 20-го тура чемпионата России по футболу со счетом 2:1.

Матч проходил на стадионе «Фишт» в Сочи. На 5-й минуте нападающий туляков Евгений Луценко открыл счет в матче ударом головой в падении, после передачи Сергея Ткачева. На 64-й минуте Кирилл Заика сделал передачу в штрафную на Кокорина, где тот обыграл Григалаву и пробил по воротам. Голкипер гостей Михаил Левашов удар отразил, однако Кокорин добил мяч в сетку. На пятой минуте компенсированного времени Луценко забил второй мяч после ошибки обороны «Сочи».

Таким образом, «Арсенал» занимает шестое место в чемпионате России после 20 туров, набрав 28 очков. Следующий матч туляки проведут 7 марта против «Оренбурга» на выезде. «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 15 очков в 19 матчах. Следующую игру «Сочи» проведет дома с «Уралом» 8 марта.

После игры Кокорин в эфире телеканала «Матч Премьер» сказал, что «не ставит себе никакой планки по голам», но отметил, что «не растерял до конца голевое чутье». Оценивая свои шансы попасть в сборную России, он подчеркнул, что не общался с главным тренером команды Станиславом Черчесовым на эту тему, полагая, что главное для него сейчас — просто заниматься футболом.

«Если я буду в оптимальной форме, буду забивать голы, и тренерский штаб сборной России будет видеть, что я готов помочь, то, думаю, никаких проблем не будет с этим», — сказал Кокорин.

17 февраля «Зенит» подтвердил переход Кокорина в «Сочи» до конца сезона. Этому трансферу предшествовали длительные, противоречивые и скандальные переговоры, в которых каждая из сторон не давала абсолютных подтверждений информации об этой сделке.

Так, еще 21 января «Сочи» на своем официальном сайте сообщил об аренде игрока до конца этого сезона, однако сам форвард вскоре уехал с питерцами на сбор в Доху, где вывел команду на контрольный матч в качестве капитана. И только спустя три недели в Сети появились первые фотографии Кокорина в форме «Сочи».

В 2018 году Кокорин вместе со своим братом Кириллом и бывшим полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым, а также его другом экс-футболистом и детским тренером Александром Протасовицким оказались фигурантами дела о двух драках в центре Москвы. Футболисты были задержаны, а потом арестованы. 8 мая 2019 года суд за хулиганство и нанесение побоев приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева и Протасовицкого — к одному году и пяти месяцам. Кокорины и Мамаев вышел на свободу в сентябре 2019 года. Протасовицкий вышел на свободу в ноябре.

Источник: Газета Известия