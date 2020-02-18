Гол самого дорогого защитника мира признан лучшим в туре АПЛ

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр признан автором лучшего гола в 26-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Англичанин отличился ударом головой в матче против «Челси» (2:0). В пятерку лучших также вошли забитые мячи Бернарда («Эвертон»), Матея Выдры («Бернли»), Тоби Алдервейрелда («Тоттенхэм») и Николя Пепе («Арсенал»).

Магуайр перешел в МЮ этим летом из «Лестера» за 96,2 миллиона евро. Это самый дорогой трансфер защитника в истории мирового футбола.

Источник: Лента.Ру